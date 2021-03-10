Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО прибыли утром 10 марта в Одесский порт, где они бросили якорь.

Об этом сообщает Думская.

В составе группы – 5 кораблей. Флагман SNMCMG2 — турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир соединения – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Командный состав противоминной военно-морской группы НАТО встретится с командованием ВМСУ.

Напомним, корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направляются в Черное море и готовятся к проведению учений в регионе.