Группа хакеров получила доступ к прямой трансляции с 150 тысяч камер наблюдения в разных странах – в больницах, компаниях, полицейских участках, тюрьмах и школах.

О массированной атаке передает Bloomberg.

Взломщики смогли просматривать видео из женских клиник, психиатрических больниц и даже из заводов Tesla в Шанхае, хакеры заявили, что получили доступ к 222 камерам на производстах и складах компании Илона Маска.

По словам Тилли Коттманн, одного из хакеров, которые взяли на себя ответственность за взлом в Сан-Матео, штат Калифорния, взлом данных был осуществлен международным хакерским коллективом и призван продемонстрировать повсеместное распространение видеонаблюдения и легкость взлома систем слежения. Он добавил, что причиной взлома является «большое любопытство, борьба за свободу информации и против интеллектуальной собственности, огромная доза антикапитализма, симпатии к анархизму - и к тому же слишком весело не делать этого».

Ранее НикВести сообщали, что серверы электронной почты Европейского банковского управления стали уязвимы в результате глобальной кибератаки на Microsoft Exchange. Орган ЕС заявил, что доступ к личным данным мог быть получен с его серверов и отключил всю свою почтовую систему, пока оценивал ущерб.