Туристический комплекс «Буковель» будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщатся пресс-служба «Буковеля».

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс «Буковель») с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

— Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК «Буковель» объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК «Буковель» обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021, — сообщили в пресс-службе.

Региональная комиссия приняла решение закрыть туристический комплекс «Буковель» с 13 марта.