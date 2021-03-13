Государственная служба морского и речного транспорта уделяет особое внимание работе тренировочных центров моряков. Ранее существовала практика, когда морякам массово выдавали «фейковые» сертификаты, сейчас же качественное обучение можно пройти исключительно в специализированных центрах.

Недавний аудит работы тренировочных центров выявили массовые нарушения, в связи с чем, многие из них потеряли свои лицензии.

В настоящее время, на рынке остались лучшие из лучших. Кроме того, аудит показал: чтобы обучение было качественным, стоимость его должна быть на порядок выше, чем была ранее.

Затраты, прежде всего, идут на работу оборудования, тренажеров, расходные материала, зарплаты преподавателям и т.д. В среднем, моряки должны заплатить около 6 тысяч гривен, чтобы протий необходимый инструктаж и получить сертификат.

— Тренировочные центры — это частные компании. Цены формируются по законам рынка. Морская администрация на стоимость услуг влиять не может. В сфере компетенции Морской администрации — качество подготовки моряков. Если человек не прошла курсы и не знает нюансов, это подведет ее на электронном экзамене, — говорят в Государственной службе морского и речного транспорта.

Стоит отметить, что центры, которые по каким-то причинам не прошли проверку Государственной службы морского и речного транспорта и утратили лицензию на предоставление услугу, могут ее восстановить. Для этого необходимо устранить нарушения и подать повторную заявку в Службу.