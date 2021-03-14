По состоянию на утро 14 марта в Николаевской области зарегистрировано 344 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За сутки выздоровели 0 человек, всего — 39249. От последствий COVID-19 за сутки умерли 2 человека, всего — 857 человек.

Ситуация по районам Николаевской области:

Николаев — 30340 (+232);

Первомайск — 1492;

Южноукраинск — 1456;

Вознесенск — 1112 (+13);

Очаков — 861 (+13);

Арбузинский район — 556 (+11);

Баштанский район — 619 (+11);

Березанский район — 561 (+2);

Братский район — 393 (+4);

Березнеговатский район —- 278 (+1);

Веселиновский район — 434;

Витовский район — 1676 (+8);

Вознесенский район — 428 (+26);

Врадиевский район — 341;

Еланецкий район — 194 (+1);

Доманевский район — 569;

Казанковский район — 466;

Кривоозерский район — 292;

Николаевский район — 633 (+4);

Новобугский район — 409 (+5);

Новоодесский район — 988 (+3);

Очаковский район — 385 (+1);

Первомайский район — 523;

Снигиревский район — 486 (+9).

Напомним, на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.