По состоянию на утро 14 марта в Николаевской области зарегистрировано 344 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки выздоровели 0 человек, всего — 39249. От последствий COVID-19 за сутки умерли 2 человека, всего — 857 человек.
Ситуация по районам Николаевской области:
Напомним, на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.
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По состоянию на утро 14 марта в Николаевской области зарегистрировано 344 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки выздоровели 0 человек, всего — 39249. От последствий COVID-19 за сутки умерли 2 человека, всего — 857 человек.
Ситуация по районам Николаевской области:
Напомним, на протяжении 13 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 жителям Николаевской области. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата в регионе получили 1779 человек.