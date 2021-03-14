В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата, в результате чего были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.
С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле «Порше Кайен». Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.
По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.
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В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата, в результате чего были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.
С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле «Порше Кайен». Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.
По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.