В Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата, в результате чего были повреждены линии электропередачи и обесточен почти целый поселок.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина сделал около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель, что привело к обесточиванию большей части населенного пункта.

С места происшествия хулиган скрылся на автомобиле «Порше Кайен». Полиция задержала его в ходе спецоперации с привлечением КОРДа в Винницком районе.

По предварительной информации, он был на праздновании дня рождения, возмутился отсутствием фейерверков, взял из автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в одном из сел Доманевского района Николаевской области мужчина накинулся на одного из правоохранителей, которые приехали на вызов, и украл из служебной машины полиции видеорегистратор.