За минувшие сутки в мире диагностировали почти 364 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии, Украина занимает 9 место в мире.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в Бразилии зафиксировали более 44 тысяч новых заражений, в США — почти 37 тысяч случаев, в Индии — более 26 тысяч.

Кроме того, более 26 000 больных зарегистрировали во Франции, а в Италии — более 21 000 новых случаев. Далее в по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Турция.

Украина среди стран мира занимает 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 5 позицию.

Умерли за сутки 5 774 человека, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 99 миллионов человек. Сейчас насчитывается около 21 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 664 954 смертей от COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, 3491 пациент выздоровел.