В Николаевской области за 14 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 80 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата получили 1859 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При этом в Украине за сутки вакцинировали 2 тысячи 18 людей, всего — 53 155 человек.

Больше всего прививок в сутки сделали в Донецкой области — 260. Также среди лидеров по количеству привитых в сутки Киевская область — 230 человек.

Меньше всего прививок сделали в Винницкой (10), Закарпатской и Кировоградской (по 30) областях. Кроме того, в Киеве, Черкасской, Запорожской и Ровенской областях вообще не сделали ни одной прививки.

Донецкая область также лидирует по количеству привитых от начала вакцинации — там первую дозу вакцины получили 5044 человек. Меньше всего — в Черниговской области (1006 прививок).

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, 3491 пациент выздоровел.