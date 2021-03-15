Недавно обнаруженного крупного нелетающего сверчка энтомологи назвали Hemiandrus jacinda — в честь премьер-министра страны Джесинды Ардерн.
В пресс-службе премьера рассказали, что глава правительства «очень польщена» этим фактом, пишет «Вокруг Света. Украина».
По словам Стивена Тревика, профессора эволюционной экологии новозеландского Университета Мэсси, хотя этот вид водится в густонаселенных районах Новой Зеландии, его открыли только недавно.
Сверчка отличают красноватая окраска и длинные конечности. По мнению Стивена Тревика, этот сверчок очень красив.
Он ассоциируется у профессора с премьер-министром.
У Hemiandrus jacinda такие же длинные ноги, как у Джасинды Ардерн, отметил ученый. А окраска насекомого перекликается с цветом флага партии лейбористов, которую возглавляет премьер.
Интересно, что ранее в честь госпожи Ардерн уже назвали жука, лишайник и муравья из Саудовской Аравии.
Ранее научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби назвал в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг новый вид одних из самых маленьких жуков.
Недавно обнаруженного крупного нелетающего сверчка энтомологи назвали Hemiandrus jacinda — в честь премьер-министра страны Джесинды Ардерн.
В пресс-службе премьера рассказали, что глава правительства «очень польщена» этим фактом, пишет «Вокруг Света. Украина».
По словам Стивена Тревика, профессора эволюционной экологии новозеландского Университета Мэсси, хотя этот вид водится в густонаселенных районах Новой Зеландии, его открыли только недавно.
Сверчка отличают красноватая окраска и длинные конечности. По мнению Стивена Тревика, этот сверчок очень красив.
Он ассоциируется у профессора с премьер-министром.
У Hemiandrus jacinda такие же длинные ноги, как у Джасинды Ардерн, отметил ученый. А окраска насекомого перекликается с цветом флага партии лейбористов, которую возглавляет премьер.
Интересно, что ранее в честь госпожи Ардерн уже назвали жука, лишайник и муравья из Саудовской Аравии.
Ранее научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби назвал в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг новый вид одних из самых маленьких жуков.