Недавно обнаруженного крупного нелетающего сверчка энтомологи назвали Hemiandrus jacinda — в честь премьер-министра страны Джесинды Ардерн.

В пресс-службе премьера рассказали, что глава правительства «очень польщена» этим фактом, пишет «Вокруг Света. Украина».

По словам Стивена Тревика, профессора эволюционной экологии новозеландского Университета Мэсси, хотя этот вид водится в густонаселенных районах Новой Зеландии, его открыли только недавно.

Сверчка отличают красноватая окраска и длинные конечности. По мнению Стивена Тревика, этот сверчок очень красив.

Он ассоциируется у профессора с премьер-министром.

Джесинда Ардерн

У Hemiandrus jacinda такие же длинные ноги, как у Джасинды Ардерн, отметил ученый. А окраска насекомого перекликается с цветом флага партии лейбористов, которую возглавляет премьер.

Интересно, что ранее в честь госпожи Ардерн уже назвали жука, лишайник и муравья из Саудовской Аравии.

Ранее научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби назвал в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг новый вид одних из самых маленьких жуков.