Католическим священникам не разрешается благословлять гомосексуальные пары, которые просят какого-либо религиозного признания их союза.

Об этом сообщает Vatican news.

Конгрегация доктрины веры в Ватикане отмечает, что у церкви нет власти благословлять однополые союзы, поэтому такие благословения не могут «считаться законными».

Это решение, подписанное в том числе Папой Франциском, является ответом на многочисленные запросы о законности таких благословений. В нем подчеркивается, что брак церковь определяет как союз между мужчиной и женщиной.

Конгресс объясняет, что церковь благословляет гомосексуальных людей, но не их союзы, которые «не являются частью Божьего плана». Ватикан подчеркивает, что к гомосексуалам следует относиться с уважением и пониманием.

Решение о незаконности благословения однополых союзов является не формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь.