Министерство здравоохранения Испании 15 марта приняло решение на 15 суток приостановить применение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Такой шаг правительства обусловлен сообщениями из других европейских стран о том, что после инъекции этого препарата в крови у людей образовывались тромбы, передает «Интерфакс-Украина».

В Испании вакцина от AstraZeneca допущена к применению для людей младше 55 лет.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных уже несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Исландия, Эстония, Литва, Румыния, Германия, Франция — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнили о том, что на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против COVID-19. Также Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не нашло доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и развитием тромбоза.