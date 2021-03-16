Ещё в двух областях Украины обнаружили «британский» штамм коронавируса, который называют более заразным, чем другие.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Центр передавал немецкой клинике «Шарите» 200 образцов на исследование. В начале марта клиника предоставила результаты секвенирования 48 образцов, а 15 марта — остальных 152.

В частности, в Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областях обнаружили циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение.

В целом «Шарите» обнаружила в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов, происходящих из Италии, Дании, Бельгии, Великобритании, Австралии и стран Азии.

Циркуляцию «южноафриканского» или «бразильского» штаммов не выявили в Украине. Лаборатория ЦОС ежемесячно направляет подтвержденные положительные образцы в иностранные клиники для секвенирования. Так, 9 марта отправили 338 образцов в лабораторию в Лондоне.

Напомним, по последним данным, британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние.