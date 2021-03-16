Американская биотехнологическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от полугода до 11 лет включительно.
Об сообщает TheБабель со ссылкой на информацию компании.
Исследование под названием KidCOVE уже стартовали. Помогают в них Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, а также Управление перспективных биомедицинских исследований Министерства здравоохранения США.
Участие примут около 6 750 американских и канадских детей. Прививать будут только тех, у кого нет хронических и тяжелых заболеваний. Им введут по две дозы вакцины (часть получит плацебо) с интервалом в 28 дней.
Затем будет проведено промежуточное исследование. За участниками будут наблюдать в течение 12 месяцев.
Напомним, что использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Американская биотехнологическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от полугода до 11 лет включительно.
Об сообщает TheБабель со ссылкой на информацию компании.
Исследование под названием KidCOVE уже стартовали. Помогают в них Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, а также Управление перспективных биомедицинских исследований Министерства здравоохранения США.
Участие примут около 6 750 американских и канадских детей. Прививать будут только тех, у кого нет хронических и тяжелых заболеваний. Им введут по две дозы вакцины (часть получит плацебо) с интервалом в 28 дней.
Затем будет проведено промежуточное исследование. За участниками будут наблюдать в течение 12 месяцев.
Напомним, что использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.