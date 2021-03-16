Американская биотехнологическая компания Moderna начала испытания своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от полугода до 11 лет включительно.

Об сообщает TheБабель со ссылкой на информацию компании.

Исследование под названием KidCOVE уже стартовали. Помогают в них Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, а также Управление перспективных биомедицинских исследований Министерства здравоохранения США.

Участие примут около 6 750 американских и канадских детей. Прививать будут только тех, у кого нет хронических и тяжелых заболеваний. Им введут по две дозы вакцины (часть получит плацебо) с интервалом в 28 дней.

Затем будет проведено промежуточное исследование. За участниками будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Напомним, что использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.