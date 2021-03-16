В странах Евросоюза наблюдается устойчивое старение населения. Так, возраст 20,6% жителей стран ЕС в 2020 году составлял не менее 65 лет.

Об этом пишет Корреспондент.

Странами с наиболее возрастным населением в Евросоюзе стали Италия (доля людей в возрасте 65 лет и старше - 23,2%), Греция и Финляндия (по 22,3%), Португалия (22,1%), Германия (21,8%) и Болгария (21,6%). В свою очередь, Ирландия (14,4%) и Люксембург (14,5%) оказались государствами с самым молодым населением в ЕС.

Демографические проблемы в Евросоюзе, в частности старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно выпущенному в июне прошлого года докладу Еврокомиссии Последствия демографических изменений, к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей от 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тем временем все население Евросоюза будет составлять не более 4% от общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.

В январе 2021 года сообщалось, что украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые на конец 2019 года имели вид на жительство в Евросоюзе.