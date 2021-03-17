В настоящее время климат Северной Европы наименее благоприятен для сельского хозяйства за более чем 1000 лет. Это вызвано сильным ослаблением Гольфстрима, теплые воды которого смягчают климат в Европе.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

За последние пять лет Европа пережила несколько летних засух, худших за более чем чем 2000 лет. Этот факт был установлен группой ученых из Кембриджа на основе анализа 27 000 годичных колец 147 дубов. Были использованы как живые дубы, так и древесина старых построек, например, церквей, в том случае, если момент спиливания дерева удавалось точно датировать. Самые старые дубы были датированы примерно 100 годом до н.э. В среднем, климат каждого года был исследован с помощью 7,2 деревьев.

Исследование позволило составить самый длинный на сегодняшний день непрерывный климатический отчет. Поскольку недавнее повышение летних температур до экстремальной жары не укладывается ни в один из выявленных климатических циклов, наиболее вероятной его причиной, по-видимому, стало глобальное потепление. При этом, 2016-2018 годы оказались тремя из пяти самых засушливых лет за весь исследованный период в 2000 лет.

Вместе с тем, помимо глобального потепления последних десятилетий, был обнаружен и растянутый во времени эффект высыхания климата. Его нельзя было объяснить ни вулканической активностью, ни солнечными циклами. По мнению авторов работы, причиной этой долгосрочной тенденции являются тонкие изменения орбиты Земли.

Обшей прогноз не слишком утешителен: без значительного сокращения выбросов углерода европейский климат будет и дальше становиться все менее комфортным: экстремально засушливым летом и слишком влажным зимой.



