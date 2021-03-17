В Украине первый человек завершил вакцинацию против коронавируса, то есть получил две дозы препарата. Кроме того, первую из двух прививок сделали уже в целом 71 922 людям.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные Минздрава.

За прошедшие сутки, 16 марта, первую из двух прививок против коронавируса сделали 9 839 людям, а вторую прививку — одному человеку.

Больше всего прививок в сутки сделали в Киеве — 840. Также среди лидеров Херсонская (700), Донецкая (640) и Ивано-Франковская (610) области. Меньше всего — в Волынской (130), Закарпатской (160), Житомирской (170) и Черкасской (170) областях.

За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (6284), а меньше всего — в Житомирской (1441).

Напомним, что за прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.