Военно-морское судно будет противостоять росту нападению пиратских банд у берегов Западной Африки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Датское правительство развернет фрегат для патрулирования международных вод в Гвинейском заливе. Корабль будет выполнять миссию на протяжении пяти месяцев, он будет бороться с участившимися пиратскими захватами, обеспечивая сопровождением гражданские суда и выполняя спасательные операции после нападений.

По данным Международного морского бюро, в прошлом году 95% из 135 захваченных во всем мире моряков были похищены в Гвинейском заливе. Заложников обычно вывозят в Нигерию, где договариваются про выкуп.

Находящаяся в Копенгагене Maersk, крупнейшая в мире судоходная компания, отвечает за более трети морской торговли в заливе, в то время как около 40 датских судов проходят через этот район ежедневно. В январе Maersk заявила, что в регион необходимо направить «эффективный военный потенциал».

— Если мы намерены серьезно относиться к обеспечению безопасности в Гвинейском заливе, необходимо международное военное присутствие. Мы работаем над тем, чтобы больше стран взяли на себя ответственность, — заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.

Ранее НикВести сообщали, что в Гвинейском заливе у берегов Бенина вооруженые люди поднялись на борт танкера Davide B, в экипаже судна присутствуют украинские моряки.