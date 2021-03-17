Внучка Светланы Фоминых — Мария Щепелева протестует против мемориальной доски своей бабушки. По ее словам, качество барельефа оставляет желать лучшего, а на торжественное мероприятие их даже не пригласили.
Об этом она написала в своем Facebook.
Женщина указала, что ей «больно и противно» от того какой получилась памятная доска в честь ее родственницы и что ее бабушка не «заслуживает такого безобразия».
— Студенты, которые каждый день входят в колледж, будут видеть её именно такой, со странным лицом и непропорциональными руками, — встревожена внучка украинской хормейстерки Фоминых.
Женщина добавила, что ни ее, ни ее мать не позвали на открытие памятного знака, о событии они вынужденно узнавали из социальных сетей.
— И что-то мне кажется, что если бы работой действительно гордились, а не делали её на «отвали», такого бы не было и нас уж как-нибудь нашли бы в сети, - уверена Мария Щепелева.
Первым про сходство образа Светланы Фоминых на мемориальной доске с внешностью экс-президента США Дональда Трампа написал 12 марта бывший заместитель мэра по вопросам архитектуры Владимир Гуллер.
— Может автор перепутал Фоминых с Трампом, — поинтересовался Владимир Гуллер.
После этого «горячую» тему взяли в оборот всеукраинские СМИ — тему про Фоминых подхватила strana.ua, про курьезный случай написало и агентство Униан.
Ранее НикВести сообщали, что на фасаде главного корпуса Николаевского колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску в честь украинской хормейстр Светланы Фоминых.
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Внучка Светланы Фоминых — Мария Щепелева протестует против мемориальной доски своей бабушки. По ее словам, качество барельефа оставляет желать лучшего, а на торжественное мероприятие их даже не пригласили.
Об этом она написала в своем Facebook.
Женщина указала, что ей «больно и противно» от того какой получилась памятная доска в честь ее родственницы и что ее бабушка не «заслуживает такого безобразия».
— Студенты, которые каждый день входят в колледж, будут видеть её именно такой, со странным лицом и непропорциональными руками, — встревожена внучка украинской хормейстерки Фоминых.
Женщина добавила, что ни ее, ни ее мать не позвали на открытие памятного знака, о событии они вынужденно узнавали из социальных сетей.
— И что-то мне кажется, что если бы работой действительно гордились, а не делали её на «отвали», такого бы не было и нас уж как-нибудь нашли бы в сети, - уверена Мария Щепелева.
Первым про сходство образа Светланы Фоминых на мемориальной доске с внешностью экс-президента США Дональда Трампа написал 12 марта бывший заместитель мэра по вопросам архитектуры Владимир Гуллер.
— Может автор перепутал Фоминых с Трампом, — поинтересовался Владимир Гуллер.
После этого «горячую» тему взяли в оборот всеукраинские СМИ — тему про Фоминых подхватила strana.ua, про курьезный случай написало и агентство Униан.
Ранее НикВести сообщали, что на фасаде главного корпуса Николаевского колледжа культуры и искусств установили мемориальную доску в честь украинской хормейстр Светланы Фоминых.