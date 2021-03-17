Провал грунта возле корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве образовался из-за многолетнего вытекания воды из разрушенной трубы.

Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров на своей странице в Facebook.

Как известно, 16 марта в детском городке «Сказка» просела почва и под землю ушла часть плитки, вымощенной вокруг корабля.

По словам Юрия Любарова, трубу, из которой многие годы вытекала вода, укладывали в 50х-60х годах XX века.

— Сегодня с утра специалисты спасательной службы провели исследование провала, образовавшегося в центре «Сказки». Предварительные выводы следующие: пещеры, катакомбы, пустоты, провалы отсутствуют. Обвал случился вследствие газовой коррозии трубы канализации (укладка 50-60 годы прошлого века), которая транзитом идёт через «Сказку», - сообщил Юрий Любаров.

Также он добавил, что поскольку через детский городок проходят десятки основных коммуникаций города, на этой территории запрещено капитальное строительство с глубокими фундаментами.

Как сообщают в «Николаевводоканале», на данный момент на объекте работают их специалисты, которые проведут замену разрушенного участка трубы и санацию остальных участков для того, чтобы предотвратить дальнейшую утечку.

Напомним, в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».