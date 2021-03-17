Египет подготавливает новую столицу к востоку от нынешней — Каира, летом в нее переедут первые государственные служащие.

Об этом сообщает Reuters.

В центре нового города завершают работу над проспектом министерств, спроектированного в стиле архитектуры фараонов. Он примыкает к возвышающемуся исламскому комплексу, двум куполообразным зданиям парламента и обширному президентскому комплексу. Через центр города будет проходит монорельсовая дорога, рядом с ней возводится 385-метровая центральная башня.

Название городу еще не дали, на бумаге его указывают как новую административную столицу, вдали от пыли и хаоса Каира. В него переберутся университеты, развлекательные заведения и дипломатический квартал.

По словам официальных лиц, центры управления будут контролировать инфраструктуру и безопасность в электронном виде, крыши будут покрыты солнечными панелями, оплата будет безналичной, а на одного жителя будет выделяться 15 квадратных метров зеленых насаждений.

Ожидается, что в завершенном городе будет проживать не менее 6 миллионов жителей, его районы будут в основном жилыми.

По словам пресс-секретаря Министерства жилищного строительства Амр Хаттаба, уже нашлись покупатели на 5 тысяч единиц жилья в первом жилом районе, который откроется в мае.

— Мы не покидаем Каир, Александрию, Порт-Саид или другие провинции. Мы вместе продвигаемся вперед, вместе со старым и новым, — сказал президент Египта на прошлой неделе.

По его словам, открытие столицы будет означать «рождение нового государства».

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили травмы в ходе пожара на швейной фабрике на восточной стороне Каира.