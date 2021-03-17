Родриго Лондоньо руководил левыми партизанами FARC, в то время как Сальваторе Манкузо возглавлял ультраправый эскадрон смерти во время гражданской войны. Они оба выступят по видеосвязи на слушаниях.

Об этом пишет Guardian.

Родриго Лондоньо, более известный под псевдонимом Тимолеон Хименес во время войны, когда-то возглавлял Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) в кровавой борьбе против колумбийского государства, в результате которой погибло 260 тысяч человек.

Бывший лидер партизан появится по видеосвязи вместе с Сальваторе Манкузо, который возглавлял подразделение, похитившее и убившее тысячи профсоюзных активистов, крестьян и сторонников FARC.

Объединенные силы самообороны Колумбии, или AUC, также занимались торговлей наркотиками и устраивали массовую резню мирных жителей мачете и бензопилой.

Хотя Родриго Лондоньо и Сальваторе Манкузо были заклятыми врагами, двое мужчин недавно обменялись письмами и телефонными звонками, а в августе прошлого года их попросили принять участие в совместных слушаниях в недавно созданной комиссии по установлению истины в стране.

— Это поучительное мероприятие, которое позволяет нам в один момент увидеть страну будущего, о которой мы мечтали. Где нет внутренних врагов, и никто не должен чувствовать угрозу или быть информатором, и где вместе мы можем опираться на все богатство наших различий, — сказал президент комиссии по установлению истины Франсиско де Ру.

В январе специальный трибунал, созданный после заключения мирного соглашения, обвинил Родриго Лондоньо и семь других бывших лидеров Farc в нарушениях прав человека, включая похищение людей.

Сальваторе Манкузо в настоящее время содержится федеральными агентами США в иммиграционном и таможенном учреждении в Джорджии, откуда его планируют выслать в Колумбию. Бывший полевой командир, который также имеет итальянское гражданство, был осужден в Колумбии за более чем 1,5 тысячи убийств и похищений, а затем был экстрадирован в США в 2008 году, где отбыл 12 из 15 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

— Это слушание — ключевая возможность рассказать правду об ужасных преступлениях, совершенных во время колумбийского вооруженного конфликта, но у Манкузо мало стимулов для полного сотрудничества с колумбийскими властями, пока он находится в Соединенных Штатах, — сказал Хосе Мигель Виванко, исполнительный директор директор Human Right Watch по Северной и Южной Америке.

Напомним, в Колумбии окончательно завершилось разоружение повстанцев из FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии - прим.).