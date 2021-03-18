Погода не оказывает определяющего влияния на передачу коронавируса, говорится в докладе экспертов Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Эксперты пришли к выводу, что несмотря на то, что жизнеспособность вируса при более низких температурах дольше, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

— Лабораторные исследования вируса SARS CoV 2, вызывающего COVID-19, позволили получить некоторые данные, свидетельствующие о том, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса,— сказано в сообщении.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом.

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкнса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в мире заражены 121 032 282 человека. Среди стран лидируют США, где диагноз подтвержден у почти 30 миллионов жителей (29 602 809).