Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen. Она входит в американский концерн Johnson & Johnson.

Об этом сообщает DW.

Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, пояснив, что после 28 дней после прививки вакцина защищает от тяжелой формы COVID-19 на 85,4%.

Препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Напомним, ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19.