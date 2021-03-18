В Украине зафиксировано уже 1,5 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанова в Facebook.

— 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4376 человек;

летальных случаев - 267;

выздоровели - 6514 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53 039, методом ИФА - 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 959).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 504 076 человек;

выздоровели - 1 244 190 человек;

летальных исходов - 29 253;

проведено ПЦР-тестов - 7 520 147.

За прошедшие сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.