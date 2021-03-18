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В Украине зафиксировано уже 1,5 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанова в Facebook.
— 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
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В Украине зафиксировано уже 1,5 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанова в Facebook.
— 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 марта 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
За прошедшие сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.