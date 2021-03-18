По состоянию на утро 18 марта в Николаевской области зарегистрировано 421 новый случай COVID-19. За сутки выздоровели 191 человек, 9 человек умерли от последствий заболевания.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 47094 (+421) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 31301 (+222);

Первомайск — 1524 (+9);

Южноукраинск — 1490 (+5);

Вознесенск — 1197 (+38);

Очаков — 929 (+24);

Арбузинский район — 560 (+1)

Баштанский район — 624;

Березанский район — 574 (+1);

Братский район — 413 (+7);

Березнеговатский район — 283;

Веселиновский район — 459 (+5);

Витовский район — 1762 (+53);

Вознесенский район — 442 (+5);

Врадиевский район — 365 (+12);

Еланецкий район — 201 (+2);

Вознесенский район — 610 (+1);

Казанковский район — 491;

Кривоозерский район — 294;

Николаевский район — 661 (+15);

Новобугский район — 426;

Новоодесский район — 1038 (+5);

Очаковский район — 423 (+11);

Первомайский район — 537 (+5);

Снигиревский район — 490.

Заболевание COVID-19 установлено у 1861 (+8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 191, всего выздоровели — 39790. Умерло всего от последствий COVID-19 — 897, за сутки — 9.

Напомним, что за прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.