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По состоянию на утро 18 марта в Николаевской области зарегистрировано 421 новый случай COVID-19. За сутки выздоровели 191 человек, 9 человек умерли от последствий заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 47094 (+421) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1861 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 191, всего выздоровели — 39790. Умерло всего от последствий COVID-19 — 897, за сутки — 9.
Напомним, что за прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.
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По состоянию на утро 18 марта в Николаевской области зарегистрировано 421 новый случай COVID-19. За сутки выздоровели 191 человек, 9 человек умерли от последствий заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 47094 (+421) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1861 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 191, всего выздоровели — 39790. Умерло всего от последствий COVID-19 — 897, за сутки — 9.
Напомним, что за прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.