В Николаеве наблюдается увеличение количества заболеваемости на COVID-19 среди детей.

Об этом в комментарии телеканалу «МАРТ» рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

— Потяжелело течение заболевания среди детского населения. По состоянию на утро 18 апреля в учреждениях здравоохранения находится 24 ребенка - 10 из них с подтвержденным диагнозом, 14 - с подозрением. Один ребенок находится в реанимации. Трое детей - на кислородной поддержке, - отметила Ирина Шамрай.

По словам Ирины Шамрай в детском отделении пациенты находятся в тяжелом состоянии, а некоторые имеют осложнения течения ковидной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 421 случай COVID-19.