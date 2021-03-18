Новый закон разрешает эвтаназию пациентам, которые страдают от серьезного или неизлечимого заболевания или находятся в серьезном или хроническом состоянии, которое причиняет им боль. До Испании получать эвтаназию позволили в Голландии, Бельгии, Люксембурге и Канаде.

Об изменении в законодательстве сообщает El Pais.

Законодательство дозволяет «прямое введение вещества компетентным медицинским работником», а также так называемое «самоубийство» с медицинской помощью, с «предписанием или поставкой пациенту медицинским работником вещества в способ, который вызовет смерть оного».

С принятием закона Испания присоединяется к немногим странам, где эвтаназия регулируется на государственном уровне. В Португалии Конституционный суд выступил против такого шага, в то время как в Колумбии такая практика является законной, согласно постановлению суда, но не регулируется. Аналогичный закон должен вступить в силу в Новой Зеландии в ноябре, а в некоторых частях США и Австралии он также разрешен.

Однако, в отличие от других действующих законов, испанское законодательство устанавливает ряд препятствий и условий, которые должен выполнить желающий получить эвтаназию. Все начинается с письменного запроса, поданного дважды в течение двух недель. В нем пациент должен выразить свое ясное желание покончить с собой, и ему должна быть предоставлена информация о его состоянии здоровья и альтернативах, которые ему доступны. После того, как процесс начался, пациент может в любой момент изменить свое мнение, а после получения разрешения он может отложить его на сколько угодно.

После того, как второй запрос сделан, врач пациента должен передать запрос в соответствующую региональную комиссию, которая назначит двух специалистов, не имеющих отношения к делу, для анализа состояния здоровья пациента. Затем комиссия утвердит или отклонит решение, принятое этими двумя специалистами. В законе не определен состав этой комиссии, который будет определяться каждым регионом отдельно, за исключением того, что в ней будет не менее семи человек, включая медицинских, юридических и медсестринских экспертов. У комиссии есть 19 дней для ответа на запрос.

Намомним, парламент Канады после долгих прений принял закон, разрешающий эвтаназию. Таким образом, Канада стала одной из немногих стран в мире, где эвтаназия разрешена.