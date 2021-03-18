Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины открывает лабораторию, которая займется наблюдением за состоянием воды в реке Днепр.

Об этом сообщается на сайте Министерства.

Лаборатория будет работать по европейским образцам, а ее появление должно снизить риски промышленного загрязнения прессной воды, что навредит целым экосистемам и агрокомплексу.

— Ко Всемирному дню воды, Министерство открывает двери новой современной лаборатории, которая будет заниматься мониторингом вод Днепра. Лаборатория европейского образца имеет мощности, которые оперативно могут провести современные анализы воды и выявить промышленные химикаты и пестициды, даже в низких концентрациях, — говорится в заявлении.

Лабораторию откроют в Киевской области в городе Вышгород. Она заработает в конце марта.

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