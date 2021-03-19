Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что Николаев приближается к красной зоне карантина, а медицинская система города слишком загружена.

Об этом она рассказала в комментарии на телеканале «МАРТ», пишут НикВести.

— Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень уверенно идем по городу Николаеву и Николаевской области в красную зону. И то количество заболевших, которое есть, это очень серьезная нагрузка на медицинскую систему. Потому что практически 80% коек, которые находятся в учреждениях здравоохранения Николаева, развернутых под лечение ковид-пациентов, на сегодняшний день заняты, — сказала она.

Ирина Шамрай добавила, что с начала пандемии в Николаеве заболел 31 301 человек, выздоровели — 91% от всех заболевших (27 890 человек). Она отметила, что самая высокая смертность была зарегистрирована в декабре — 131 пациент. В январе от последствий коронавируса умерли 103 человека, в феврале — 66. В марте, по состоянию на 18 число, зарегистрировано 62 летальных случая.

— Если таким образом и дальше пойдет заболеваемость и смертность, то мы будем говорить, что мы приближаемся к пику второй волны по Николаевской области, — добавила начальница горздрава.

Ранее сообщалось, что в Николаеве наблюдается увеличение количества заболеваемости на COVID-19 среди детей.