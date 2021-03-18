Ведущий инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская считает необходимым ввести локдаун повсеместно в тех регионах, которые находятся в «красной зоне» и на ее грани.

Об этом она сказала в комментарии «Обозревателю».

— В тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже, – сообщила Ольга Голубовская.

По ее словам, уже бесполезно работать в очагах. Нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации.

— Нужны ограничительные мероприятия. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Но нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время, – добавила Ольга Голубовская.

Отвечая на вопрос, когда следует вводить локдаун в Украине, медик подчеркнула: «Уже вчера надо было это делать».

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.