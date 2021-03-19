Компания Google расширяет доступность функции субтитров в реальном времени под названием «Живые субтитры» с телефонов Pixel на все аксессуары, где установлен браузер Chrome.
Об этом сообщили в блоге компании, пишет hromadske.
«Живые субтитры» мгновенно создают подписи к видео или аудио благодаря использованию машинного обучения. Это делает интернет доступнее для людей с нарушениями слуха.
Слова автоматически отражаются в маленьком подвижном окне внизу веб-проигрывателя. Функция доступна только на английском языке, и при быстрой речи можно заметить ошибки.
Функцию уже можно активировать в последней версии Chrome, если перейти в «Настройки», затем в раздел «Дополнительно» и «Доступность».
При включении функции Chrome быстро загружает некоторые файлы для распознавания речи. И тогда подписи должны появиться в следующий раз, когда браузер воспроизводит голоса людей.
Подписи сейчас доступны в Chrome для Linux, Mac и Windows. Google заявляет, что эта функция также скоро появится в ОС Chrome.
Напомним, что корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина.
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Компания Google расширяет доступность функции субтитров в реальном времени под названием «Живые субтитры» с телефонов Pixel на все аксессуары, где установлен браузер Chrome.
Об этом сообщили в блоге компании, пишет hromadske.
«Живые субтитры» мгновенно создают подписи к видео или аудио благодаря использованию машинного обучения. Это делает интернет доступнее для людей с нарушениями слуха.
Слова автоматически отражаются в маленьком подвижном окне внизу веб-проигрывателя. Функция доступна только на английском языке, и при быстрой речи можно заметить ошибки.
Функцию уже можно активировать в последней версии Chrome, если перейти в «Настройки», затем в раздел «Дополнительно» и «Доступность».
При включении функции Chrome быстро загружает некоторые файлы для распознавания речи. И тогда подписи должны появиться в следующий раз, когда браузер воспроизводит голоса людей.
Подписи сейчас доступны в Chrome для Linux, Mac и Windows. Google заявляет, что эта функция также скоро появится в ОС Chrome.
Напомним, что корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина.