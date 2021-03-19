Компания Google расширяет доступность функции субтитров в реальном времени под названием «Живые субтитры» с телефонов Pixel на все аксессуары, где установлен браузер Chrome.

Об этом сообщили в блоге компании, пишет hromadske.

«Живые субтитры» мгновенно создают подписи к видео или аудио благодаря использованию машинного обучения. Это делает интернет доступнее для людей с нарушениями слуха.

Слова автоматически отражаются в маленьком подвижном окне внизу веб-проигрывателя. Функция доступна только на английском языке, и при быстрой речи можно заметить ошибки.

Функцию уже можно активировать в последней версии Chrome, если перейти в «Настройки», затем в раздел «Дополнительно» и «Доступность».

При включении функции Chrome быстро загружает некоторые файлы для распознавания речи. И тогда подписи должны появиться в следующий раз, когда браузер воспроизводит голоса людей.

Подписи сейчас доступны в Chrome для Linux, Mac и Windows. Google заявляет, что эта функция также скоро появится в ОС Chrome.

Напомним, что корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина.