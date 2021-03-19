Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что следы коррупционной деятельности украинского чиновничьего аппарата можно отыскать во многих странах по всему миру.

Соответствующее заявление он сделал на III Международном криминально-правовом форуме.

Директор НАБУ отметил, что в последнее время полномочия бюро стараются урезать, на что недвусмысленно указывает количество соответствующих законопроектов, зарегистрированных в парламенте.

— С одной стороны это плохо, потому что демонстрируется определенное отсутствие политической воли на реальную поддержку антикоррупционной системы. С другой — это пожалуй лучшая оценка нашей работы, — отметил Артем Сытник.

Сейчас, по его словам, есть целый ряд органов, есть первые приговоры по коррупционным кейсам — тенденция, на которую общество ждало очень долго. Также Артем Сытник отметил серьезную поддержку со стороны международных партнеров. По его словам, следы коррупции украинских чиновников они находили в 80 странах мира.

— Большая страна и большая коррупция, — резюмировал директор НАБУ.

Ранее НикВести сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему руководству «ПриватБанка». Топ-менеджмент подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривен.