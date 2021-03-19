В Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши. Сегодня львят впервые осмотрели ветеринары.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«13 февраля в зоопарке у пары львов Ланка и Лолы родились львята, самец и самка. Сегодня малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чипировали, потому что это обязательно. Конечно, они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер. Самка была очень сердита и не хотела, чтобы ее трогали. Самец более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, терпеливо сидел на руках и позировал для фото», — отметили в зоопарке.