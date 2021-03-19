В Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши. Сегодня львят впервые осмотрели ветеринары.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
«13 февраля в зоопарке у пары львов Ланка и Лолы родились львята, самец и самка. Сегодня малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чипировали, потому что это обязательно. Конечно, они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер. Самка была очень сердита и не хотела, чтобы ее трогали. Самец более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, терпеливо сидел на руках и позировал для фото», — отметили в зоопарке.
Напомним, в начале января в Николаевском зоопарке свой день рождения отпраздновали два брата — камчатские медведи (лат. Ursus arctos beringianus) Мирон и Вакула.
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В Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши. Сегодня львят впервые осмотрели ветеринары.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
«13 февраля в зоопарке у пары львов Ланка и Лолы родились львята, самец и самка. Сегодня малышей впервые осматривали ветеринары. Львят чипировали, потому что это обязательно. Конечно, они не были в восторге от этой процедуры, и пытались впервые рычать и делать львиный кусь. Интересно, что даже в таком возрасте малыши имеют сложившийся характер. Самка была очень сердита и не хотела, чтобы ее трогали. Самец более мягкий и толстый, он вежливо вел себя, терпеливо сидел на руках и позировал для фото», — отметили в зоопарке.
Напомним, в начале января в Николаевском зоопарке свой день рождения отпраздновали два брата — камчатские медведи (лат. Ursus arctos beringianus) Мирон и Вакула.