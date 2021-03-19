Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на услуги по высадке цветов и уходу за ними на объектах благоустройства города.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Речь идет о 2141 квадратных метрах цветников на 16 объектах. В частности это: сквер возле облгосадминистрации, сквер «Солдата» в Варваровке, возле памятника Аркасу на Адмиральской, больница № 4, три кольца — на Пушкинской, возле 11-й Слободской и рядом с автовокзалом, обелиск Скорбящей матери, сквер имени Коренюгина, сквер у ж/д вокзала, сквер «Освобождения Николаева от немецко-фашистских завоевателей», сквер ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сквер возле автовокзала, сквер возле концерт-холла «Юность», площадь победы и площадь им. Леонтовича возле зоопарка.

Подрядчик до конца года должен будет сажать цветы и ухаживать за ними в перечисленных местах.

Ожидаемая стоимость закупки — 4 миллиона 320 тысяч гривен. Аукцион начнется 6 апреля.

Ранее сообщалось, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 7,8 миллионов гривен на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2021 году.