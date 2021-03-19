Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе «Дія» функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам министра образования Сергей Шкарлет, в «Дія» планируют сосредоточить полный контент по электронному поступлению и электронного кабинета абитуриента.

МОН также хочет продолжить развивать платформу «Всеукраинская школа онлайн». Там, в частности, планируют запустить в кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины в апреле планирует запустить услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале «Дія», а также возможность уплаты налогов в приложении «Дія».