Совет ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали в четверг правила подключения к разным базам данных новой системы автоматической выдачи разрешений на въезд для безвизовых путешественников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Принятие этих правил станет последним законодательным шагом, необходимым для запуска системы ETIAS, которая, как ожидается, начнет действовать к 2022 году», - говорится в сообщении Совета ЕС.

ETIAS - это новая европейская система информации и разрешений. Она будет применяться к гражданам третьих стран, имеющим право на безвизовый въезд в ЕС, но которым надо будет получить предварительное разрешение на въезд через онлайн-заявку. Например, на текущий момент - это граждане Украины, Молдовы или Грузии.

Информация, представленная в заявке, будет автоматически сличаться с базами данных ЕС и соответствующими базами данных Интерпола, чтобы определить, есть ли основания для отказа во въезде.

Если не обнаружено совпадений или элементов, требующих дальнейшего анализа, то разрешение на поездку будет выдано автоматически и сразу. Ожидается, что так будет с большинством заявок. Если в какой-то из баз обнаружены проблемы с заявителем или неясности, то заявка будет обработана вручную компетентными органами.

Разрешение будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта, зарегистрированного при подаче заявления.

Каждое такое заявление обойдется в 7 евро.

Предварительно согласованные правила позволят центральной системе ETIAS обеспечить подключение к Шенгенской информационной системе (SIS), Визовой информационной системе ЕС (VIS), системе въезда-выезда (EES), дактилоскопической базе Eurodac, базе данных о судимости граждан третьих стран (ECRIS-TCN), а также к базам данных Европола и Интерпола.

Напомним, ЦТС писал, что Еврокомиссия на днях представила документ, в котором подробно описывается механизм действия так называемых цифровых зеленых сертификатов (Digital Green Certificate), представляющих собой паспорта вакцинации, которые позволят вакцинированным людям передвигаться по Евросоюзу без необходимости подчиняться коронавирусным ограничениям. Будет организована выдача трех типов сертификата: сертификат о вакцинации, о ПЦР-тесте или о том, что человек уже переболел коронавирусом.