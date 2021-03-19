Страна сумела сохранить звание самой счастливой нации в течении года, отмеченного пандемией и экономическим кризисом. Доверие людей друг к другу и своему правительству оказалось ключевым фактором.

Исследование проводил Gallup.

В отчете были представлены два рейтинга: обычный, основанный на трехлетних опросах, проведенных Gallup в 2018-2020 годах, и другой, ориентированный только на 2020 год, чтобы понять влияние пандемии на ощущение счастья у респондентов.

В первой десятке по двум использованным методам оказались девять стран: Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия и Австрия.

Финляндия до сих пор справлялась с пандемией лучше, чем большинство стран, избегая ограничений, которые снижали удовлетворенность жизнью во всем мире. Больницы не были перегружены, и им удалось снизить уровень смертности ниже 150 на 1 миллион человек по сравнению со среднемировым показателем около 980. Дания, занявшая второе место, также хорошо перенесла трудности, выпавшие на 2020 год.

США опустились на одно место до 19-го места, отставая от Канады на пять позиций и на три ниже от Коста-Рики, в то время как жители Афганистана остались самыми разочарованными.

Два метода ранжирования, использованные на этот раз, показывают, что изменения в общих оценках были скромными, «отражая как глобальный характер пандемии, так и широко разделяемую устойчивость к ней».

— Мы должны стремиться к благополучию, а не к простому богатству, которое действительно будет недолговечным, если мы не будем намного лучше решать проблемы устойчивого развития. Пандемия напоминает нам о наших глобальных экологических угрозах, насущной необходимости сотрудничества и трудностях налаживания сотрудничества в каждой стране и во всем мире. Нам нужно срочно извлечь уроки из COVID-19, — сказал директор сети решений для устойчивого развития Джеффри Сакс.

Напомним, Финляндия в 2019 году возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее, в первую десятку вошли еще восемь европейских стран.