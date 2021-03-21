Европейские судьи объявили вне закона охоту на певчих птиц с помощью клея. Таким решением они высказали солидарность с зоозащитниками, которые считают эту практику варварской и представляющей угрозу для исчезающих видов.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Французские птицеловы не согласны с таким решением. Они выступают в защиту давней традиции. Однажды им уже удалось добиться отмены подобного запрета на территории своей страны: он был принят в 1979 году и касался всех стран Европы.

Тогда Франции позволили ловить птиц на клей «контролируемо, выборочно и в ограниченном количестве». Но это условие охотниками не соблюдалось.

Этот старинный, весьма жестокий метод охоты распространен на юго-востоке Франции. Он состоит в том, что охотники обмазывают клеем палочки, к которым впоследствии прилипают птицы. После чего пернатое отделяют от ловушки и помещают в клетку. В основном, чтобы использовать как живой манок.

В давние времена охотники занимались такого рода ловлей в первую очередь для того, чтобы прокормить семьи.

К тому же, во французской кухне существовало огромное количество рецептов приготовления дикой птицы. На столы попадало и множество певчих птиц.

Со временем необходимость в ловле пернатых с гастрономической целью отпала. А традиция осталась.

Охота с помощью клеевых ловушек до сих пор считается одним из главных хобби французов. В стране даже организовывают туры для желающих поучаствовать в ловле птиц на клей.

Во Франции насчитывается 6000 лицензированных охотников на клеевые ловушки. Птицеловы восприняли решение Европейского суда в штыки. Они оправдывают свое увлечение тем, что этот метод восходит к истории их предков.

Решение европейского суда — это прекрасная новость, считает Ив Верильяк из Французской лиги защиты птиц (LPO). Традиция — не оправдание для убийства.

По данным LPO, французские охотники убивают около 17 миллионов птиц 64 видов ежегодно. 20 видов из них внесены в Красный список вымирающих видов Международного союза охраны природы.

Напомним, правительство Намибии выставит на торги 170 диких слонов из-за засухи и растущей популяции животных.