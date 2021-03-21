Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.

Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности», — говорится в сообщении.

Сейчас в «красной» зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,

спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,

спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что Николаев приближается к красной зоне карантина, а медицинская система города слишком загружена.