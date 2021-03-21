Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.
Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
«Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности», — говорится в сообщении.
Сейчас в «красной» зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Однако разрешена перевозка пассажиров:
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что Николаев приближается к красной зоне карантина, а медицинская система города слишком загружена.
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Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина.
Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
«Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности», — говорится в сообщении.
Сейчас в «красной» зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Однако разрешена перевозка пассажиров:
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что Николаев приближается к красной зоне карантина, а медицинская система города слишком загружена.