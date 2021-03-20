Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине закончили подготовку проекта аэромедицинской эвакуации и начинают его внедрение. Один из пунктов дежурства авиации со временем появится и в Николаеве.

Об этом он написал в своем блоге на «Украинской правде».

Арсен Аваков сообщил, что 1 апреля стартует пилот во Львовской области, а с 1 мая — в Киевской. Он предполагает постоянные дежурства и обслуживание вызовов бригад экстренной медицинской помощи при поддержке вертолетов авиапарка МВД.

Министр опубликовал карту с 15 пунктами постоянной дислокации — Киев, Луцк, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Калиновка, Одесса, Николаев, Александрия, Кременчуг, Канев, Харьков, Сумы и Нежин.

«Там будут дежурить наши воздушные суда — вертолеты и самолеты, которыми будут руководить подготовленные пилоты. Фактически две трети Украины — это только начало. Далее присоединим Черкассы, потом восток Украины», — написал он.

Вылетать авиация будет на расстояние до 350 км — поэтому такое зонирование — и доставлять больных или врачей. Наибольшая концентрация будет в горных районах Западной Украины, поскольку там больше всего труднодоступных мест.

Он добавил, что авиационный флот МВД — 57 маневренных вертолетов Airbus: большой — Super Puma, Н-145 — средний вертолет и маленький вертолет — Н-125. Кроме того, будут работать и украинские вертолеты Ми-8 и Ми-2.

К 2022 году министерство планирует иметь более 70 машин — это третий по величине и качеству флот в Европе.

К этому добавят самолеты — украинский «Антонов» и австрийский «Diamond» — совсем легкие и маневренные.

Ранее украинские власти подготовили специально оборудованный санитарный вертолет, на котором будут перевозить людей в случае заражения коронавирусом Covid-19.