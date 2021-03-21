В воскресенье, 21 марта, в Харькове прошел крестный ход,организованный представительством Русской православной церкви.

По оценкам полиции, в массовом мероприятии, несмотря на распространение коронавируса, приняли участие около трех тысяч человек, пишет Newsroom.

Прихожане РПЦ прошли от Благовещенского собора до Покровского монастыря. Во время крестного хода центр Харькова был перекрыт.

Судя по фото и видео из соцсетей, не все участники крестного хода были в масках и придерживались социальной дистанции.

Заболеваемость COVID-19 в Харьковской области растет, как и по всей Украине. За последние сутки в регионе подтвердили 879 новых случаев заражения, 12 заболевших умерли.

За все время пандемии в Харьковской области заразились 94 960 жителей. От осложнений коронавируса умерли 1803 человека.

Харьковская область пока находится в желтой зоне карантина.