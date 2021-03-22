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Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки из Каменского, что лежит в Днепропетровской области, купил пирожок в «АТБ». Для обоснования покупки они подготовили тендер.

Информацию о договоре можно найти в системе Prozorro.

Предложение выложили в начале февраля этого года. Заказчик хотел, чтобы кондитерское изделие весом в 80 грамм приготовили в тот же день. В итоге покупку провели без использования электронной системы. Это означает, что никаких торгов не было, вместо чего с продавцом сразу заключили договор о приобретении пирожка, стоимость которого равна 8 грн.

Напомним, иностранная компания сфальцифицировала документацию, чтобы выиграть тендер на исполнение дорожных работ в Харьковской области, ожидаемая стоимость достигала 1,3 миллиардов гривен.