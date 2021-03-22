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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский анонсировал масштабные посадки лесов до 2030 года.

Об этом сообщается на сайте профильного министерства.

Министр напомнил, что правительство запретило любые вырубки в высокогорных лесах Карпат, чтобы сохранить уникальные породы.

— Всемирный день лесов, это еще и День их защиты. Действительно, в условиях климатических изменений и адаптации к ним, леса играют очень важную роль. Они перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы и является средой обитания множества растений и животных. Мы должны беречь и увеличивать их. Минприроды уделяет много внимания подготовке нормативной базы для сохранений, — отметил глава Минприроды.

По словам министра, сохранение лесов, их биоразнообразия, водно-болотистых угодий — первое над чем стоит работать. И это записано среди приоритетов Минприроды.

— Для нас лес, прежде всего, экосистема, а уже потом ресурс. Воплощая реформу лесного сектора, мы должны показать положительный результат, который отбросит все сомнения относительно качества и необходимости наших действий, — заявил Роман Абрамовский.

Напомним, в четвертую редакцию Красной книги Украины добавили на 145 видов животных больше, чем в редакции 12-летней давности. В то же время из книги пропало упоминание про 27 видов.