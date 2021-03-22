Правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы «вора в законе» из России.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

— 32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы «вора в законе» из Российской Федерации, будучи его доверенным лицом, - сказано в сообщении.

С сентября 2020 задержан находился в розыске за квартирную кражу и кражу наградного оружия у сотрудника полиции (часть 3 статьи 185, часть 1 статьи 262 УК).

Сотрудники миграционной полиции получили информацию о местонахождении разыскиваемого. Во время обыска у него изъяли орудия, которые указывают на его причастность к совершению уголовных преступлений.

Напомним, что в Одессе полицейские задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.