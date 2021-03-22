Доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории Черноморского национального университета им. Петра Могилы Юрий Котляр обозначил пять мест в Николаеве, которые он охарактеризовал как «священные».

Импровизационный рейтинг он составил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Профессор отметил, что занимается этой проблематикой последние 10-15 лет и в какой-то момент решил очертить для себя николаевские места, в которых постоянно что-то случается. «Львиная» доля их пришлась на центр города.

— В начале остановился на трех, потом это перешло в пять сакральных мест, так называемых пять сакральных центров Николаева. За исключением Богоявленска и его живой воды, это зона старого Николаева. Оттуда все начиналось и она сформировалась в единое целое, — начал Юрий Котляр.

ДОФ - Дом офицеров флота Здание Адмиралтейства Городище Дикий Сад

Историк посчитал, что сакральными для Николаева, является территория древнего поселения Дикого Сада, зона Спасского холма, центр Соборной и земля возле Адмиралтейства.

— Во-первых, территория Дикого Сада, древнейшая из территорий. Если говорить про близкий, классический Николаев, то это — треугольник «Лагерное поле – Дикий Сад – ДОФ». Эта зона связана с нашим городищем Белоозерской культуры или киммерийской, понятно, что про нее много написано и сделано. С другой стороны, это зона Спасского холма, связана с подземельями, с самым высоким местом, где находится телебашня и башня Шухова. Следующий пунткт — это центр Соборной, свято место не пустует, в начале там находился храм Черноморского флота, сейчас там находится священное место, связанное с вечным огнем и памятником 68 ольшанцам, церквушку небольшую построили, то есть традиции святости продолжаются. И пятое место — это Адмиралтейство, довольно большой плац, раньше это был больше плац, потом стал парком 61-го коммунара. И тут мы говорим про довольно большую территорию, фактически так сложилось, что она не заселенная постоянным населением, — подчеркнул историк.

Юрий Котляр уверен, что такая «особенность» непосредственна связанна с «священностью» этих территорий.

Напомним, доктор исторических наук, профессор ЧГУ имени Петра Могилы Юрий Котляр полагает, что, как бы ни вели себя центральная или местная власть при исполнении законов о декоммунизации, в Николаеве все равно останется часть граждан, недовольная переименованием.