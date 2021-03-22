Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ в Женеве, пишет РБК-Украина.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире «катастрофическим моральным провалом».

— Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения, — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет «жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах».

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут «избегать воздействия вакцин».

Напомним, ранее лидеры пяти стран-членов Еропейского союза (ЕС) призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин в блоке.