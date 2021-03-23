Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что один из сотрудников правительства был уволен после того, как в медиа просочились снимки половых актов в здании парламента.

Об этом сообщает 7news.

Один из источников в парламенте сообщил на условиях анонимности, что часть членов правительства создала группу Facebook Messenger, которая позволяет им обмениваться изображениями и видео половых актов.

— Сообщения, вышедшие в эфир сегодня вечером, отвратительны и неприемлимы, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Глава правительства добавил, что сотрудник с видеозаписи, утекшей в сеть, был идентифицирован, и правительство «немедленно уволило его с работы».

Источник из парламента также сообщал, что государственные служащие и депутаты также часто занимаются сексом в комнате на верхнем уровне здания, известной как комната для молитв или медитаций. Он отметил, что сотрудники часто нанимают секс-работниц, чтобы те заходили в здание для удовольствия депутатов.

Премьер-министр Австралии выступил с заявлением в понедельник вечером, призвав всех, у кого есть дополнительная информация, «выступить вперед».

— Действия этих людей демонстрируют поразительное неуважение к людям, которые работают в парламенте, и к идеалам, которые парламент должен представлять. аждый имеет право чувствовать себя в безопасности на работе. Я расскажу больше об этом, а также о культурных проблемах, с которыми мы столкнемся как парламент в ближайшие дни , — сказал он.

Министр финансов Саймон Бирмингем призвал к немедленному увольнению сотрудников коалиции, заявив на слушаниях по оценке в понедельник, после того, как эта история вышла в эфир, что он «возмущен и потрясен».

— Это показывает полное игнорирование всего, за что выступает наша парламентская демократия. Это в равной степени демонстрирует полное презрение к австралийским налогоплательщикам, которые платили зарплату такому персоналу, и, на мой взгляд, любые лица, которые занимаются такой деятельностью, должны подготовиться, чтобы собрать свои чемоданы и покинуть здание навсегда, — сказал он.

В настоящее время ведется несколько расследований, в том числе многопартийное расследование, направленное на обеспечение безопасных условий труда в парламенте. Комиссар по вопросам дискриминации по признаку пола Кейт Дженкинс была назначена руководителем независимой межпартийной проверки.

Напомним, лейтенант украинской армии Валерия Сикал обвинила командира военной части в сексуальных домагательствах. Женщина утверждает, что была вынуждена сначала перевестись в другую часть, а потом решила написать заявление в полицию и военную прокуратуру.