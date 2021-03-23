Компания Facebook запустила в работу для Украины платформу цифрового образования «Get Digital», на которой пользователи смогут обучаться базовым правилам «цифровой гигиены» в Интернете.

Изучить новинку украинские пользователи смогут на сайте Facebook.

На платформе предусмотрены пять разделов — «Основы цифровой грамотности», «Цифровое благополучие», «Цифровая вовлеченность», «Расширение прав и возможностей в цифровой среде» и «Цифровые перспективы», на ней также будут безвозмездно размещены обучающие пособия Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Беркли.

Пользователи смогут оттачивать навыки во всех сферах, также на сайте отдельно указаны ресурсы для молодежи, ресурсы для родителей, а также ресурсы для повышения цифровой грамотности работников сферы образования.

Напомним, американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте.