Фото несет иллюстрационный характер

Верховный суд Украины отказал матери одной из учениц Запорожского академического лицея, которая требовала разрешить ее ребенку посещать учебу без прививок.

Соответствующее решение разместили на сайте суда.

В суде отметили, что отстранение от занятий ребенка, который не имеет прививок, требующихся по возрасту не нарушает законодательства стран

Кроме того, такое решение создает безопасные условия для других участников учебного процесса.

— Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющего профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественных интересов, — объясняют в суде.

А также отмечают, что право мамы не вакцинировать своего ребенка противопоставляется правам другим родителей и их детей, которые получили необходимые прививки.

В суде отмечают, что согласно статье 53 закона «Об образовании»‎ соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды.

При этом объясняют, что право ребенка на получение образования не нарушено.

— Для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установленные альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении. Доводы о том, что оспариваемыми приказами ответчика нарушено конституционное право ребенка на образование, являются безосновательными, — говорится в решении суда.

Ранее НикВести сообщали, что накануне начала учебного года призвали родителей вакцинировать детей в соответствии с Национальным календарем прививок. В противном случае руководители садов и школ имеют право не допускать к обучению непривитых детей.