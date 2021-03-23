Британские ученые из Университета Глазго обнаружили, что обычный риновирус, вызывающий простуду, оказался сильнее Covid-19.

Об этом сообщает BBC Украина.

Преимущества могут быть кратковременными, но риновирус настолько распространен, что может помочь подавить Covid.

Представьте клетки в носу, горле и легких как ряд домов. Только вирус попадает внутрь, он может либо держать двери своего дома открытыми, чтобы впустить туда другие вирусы, либо закрывает их, чтобы жить без соседей. Грипп — один из самых эгоистичных вирусов и почти всегда работает один. Другие же, например аденовирусы, склонны к совместному проживанию.

Было много предположений о том, как вирус, вызывающий Covid (Sars-CoV-2), впишется в таинственный мир «вирусных взаимодействий». Однако год социального дистанцирования замедлил распространение всех вирусов и усложнил их изучение.

Ученые Центра вирусных исследований в Глазго взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей человека и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом, который является одной из самых распространенных инфекций в мире и причиной обычной простуды.

Оказалось: если риновирусы и Sars-CoV-2 выпустить одновременно, то первый подавляет Covid-19. Если же риновирусу дать 24 часа форы, то у Sars-CoV-2 просто не будет шансов. И даже когда ученые выпустили Sars-CoV-2 на 24 часа раньше, риновирус все равно оказался сильнее.

— Sars-CoV-2 не развивается, его очень угнетает риновирус. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2, — рассказал доктор Пабло Мурсия.

Подобные случаи наблюдались и раньше. Крупная вспышка риновируса, вероятно, отсрочила пандемию свиного гриппа в некоторых частях Европы в 2009 году.

Дальнейшие эксперименты показали, что риновирусы запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, которая блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии.

Напомним, по последним исследованиям, британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние.